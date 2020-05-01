Задержанным возле памятника Свободы пикетчикам грозят штрафы до 2000 евро

Полиция отпустила всех ранее задержанных в Риге возле памятника Свободы пикетчиков, то есть троих жителей. Против них возбуждены административные процессы за несоблюдение правил чрезвычайной ситуации и сопротивление сотрудникам полиции, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Полиция задержала у памятника троих жителей: двое были доставлены в Рижский центральный участок, один - в участок на Брасе.

И одного из задержанных ухудшилось состояние здоровья. Ему измерили температуру, она оказалась повышенной, поэтому с подозрением на возможное наличие заболевания Covid-19 он был доставлен в медучреждение.

От задержанных были получены пояснения, все они освобождены.

Против них возбуждены процессы об административном нарушении по 175 (сопротивление сотруднику полиции) и 176 (нарушение правил чрезвычайной ситуации) статьям Административного кодекса.

За нарушения по 175 статье грозит денежный штраф до 280 евро или административный арест на срок до 15 суток, за нарушения по 175 статье для физлиц - штраф от 10 до 2000 евро.

Латвийское радио ранее сообщило, что в пятницу днем были задержаны члены организации "Фронт народной власти" (ФНВ), которые проводили у памятника Свободы пикет против объявленной правительством чрезвычайной ситуации.

Вначале один из членов ФНВ выступал перед собравшимися, которые соблюдали дистанцию 2 метра, но внимание полиции группа привлекла, когда один из участников мероприятия поднял принесенный с собой плакат. Так как во время чрезвычайного положения запрещены пикеты, протесты и любые другие собрания, участники мероприятия нарушили установленные ограничения.

Полиция задержала человека с плакатом, в это время другие участники пикета пели гимн Латвии, а один лег перед полицейским автомобилем, поэтому тоже был задержан.

Представители организации заявляют, что задержаны три человека. В ее профиле в фейсбуке сообщается, что среди задержанных - инициаторы создания ФНВ Валентин Еремеев, который доставлен в больницу, и Роберт Раймо.

На сайте ФНВ сообщается, что целью организации является проведение ненасильственных народных акций, чтобы власти прислушались к нуждам народа. Организация критикует находящихся у власти политиков и их решения, утверждая, что они хотят "ограбить и поработить" народ.