Задержаны сторонники Путина, называвшие его "дитем света"

В Латвии действовала группа единомышленников, которая оправдывала военные действия в Украине и называла президента РФ Путина "Дитем света". Правоохранительные органы обещают пресекать подобное — два уголовных дела, связанные с оправданием военных преступлений и разжиганием национальной розни уже возбуждены, еще несколько в настоящее время находятся в стадии рассмотрения, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

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В рамках уголовного процесса об оправдании преступлений против мира и восхвалении военных преступлений, а также о разжигании национальной и этнической вражды в понедельник, 7 марта, были задержаны четверо членов центра целительства, духовного развития и самореализации DVS Urantija.

Фактически внимание журналистов к организации было привлечено вскоре после аннексии Крыма. Уже тогда лидер центра Скайдрите Алексеева восхваляла Путина как "дитя света".

De facto стало известно, что на собраниях центра украинцев называли "демонами фашизма". А когда Россия напала на Украину, убийство ее граждан было объявлено нормой, здесь даже молились за это. НАТО, в свою очередь, называлось "Альянсом Тьмы".

Глава центра Алексеева сейчас является одной из подозреваемых по делу. Остальные подозреваемые — целитель Вентис Василевскис и его сын Айвис Василевскис и еще один причастный к центру. Мероприятия DVS Urantija посещают десятки людей, содержание мероприятий также распространяется в интернете. Айвис Василевскис — единственный из четверых задержанных находится под стражей, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. А. Василевскис высказывался о военных преступлениях на многочисленную публику — он вел трансляцию в Facebook с аудиторией в более 16 тысяч зрителей.

Следует отметить, что ряд сайтов, где до недавнего времени велась активная борьба с вакцинацией, сейчас обращены в сторону Украины, оказываясь "рупором" Кремля. Получая обвинения в том, что действуют в интересах Путина, те отвечают — высказывают всего лишь личное мнение. Однако это не так — в определенных ситуациях необходимо учитывать, что, сделав заявление в поддержку войны или оправдывая военные преступления, придется отвечать перед судом.

На прошлой неделе в Даугавпилс прибыл автобус с детьми из Украины, спасающимися от войны. Пост мэра Андрея Элксниньша в Facebook содержит почти шестьсот комментариев по этому поводу.

Среди поддерживающих и ободряющих комментариев, есть комментарии и иного толка: "Кто-то должен объяснить, что они гости, а здесь у людей георгиевские ленточки, российские флаги в машинах, и это норма". В другом комментарии тот же автор предупреждает: "Если будет как в Молдове, соберите их в кучу и вывезите в поле".

Подразумевается, что заявления связаны с распространяемой в соцсетях пропагандистской ложной информацией о якобы неблагодарных украинских беженцах, которые диктуют свои условия в гостях. De facto связался с автором цитируемого комментария, он оправдывается — речи о детях не было, однако разговор с журналистом не поменял его мнения.

Комментарии аналогичного характера можно прочитать в группе жителей Елгавы под записью о помощи Украине.

В Государственной полиции подчеркивают, что следят за происходящим как онлайн, так и оффлайн, и получают множество сообщений от населения. Из-за политических процессов и развязывания войны редко, но случаются потасовки. "По всем делам о хулиганских действиях полиция оценивает их как в административном, так и в уголовном порядке. Ведомственные проверки будут начаты, например, при использовании буквы Z, которая является соответствующим символом агрессии Кремля", — говорит пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.

Часть заявлений, поступивших в полицию, а также не менее пяти в прокуратуру, были направлены в Службу госбезопасности (VDD) для проверки.

Две жалобы поступили из Украины, граждане которой жалуются на созданный в Латвии интернет-контент, оправдывающий нападение России.

Ничто не мешает Латвии использовать существующие статьи Уголовного закона для наказания тех, кто разжигает ненависть и оправдывает войну и военные преступления. И для этого не нужно ждать решений международных судов — в этом единодушны и прокуратура, и законодательные органы. "Латвия четко изложила свою позицию, депутаты Сейма тоже проголосовали, и если кто-то сомневается в том, что это агрессия, если он не говорит об этом другим, то пусть живет с этой идеей, но открыто провозглашать, что это не агрессия, что это не преступление, что истребление гражданского населения — это что-то другое — мы не можем этого допустить", — считает Андрей Юдин, глава подкомиссии Сейма по уголовно-правовой политике.

По мнению VDD, действующая в настоящее время в Латвии нормативная база достаточна для привлечения к ответственности тех, кто оправдывает и прославляет военную агрессию России против Украины и ее народа.

"В то же время любой случай требует индивидуальной и глубокой оценки. Такие факторы, как контекст, ситуация, личное намерение, мотивация, систематический характер деятельности, масштаб и угроза, учитываются при оценке деятельности, поддерживающей российскую агрессию. В отдельных случаях, когда в ходе проверки не установлено основание для возбуждения уголовного дела, указанное в Уголовно-процессуальном законе, служба реализует превентивные меры для предотвращения возможной опасности, например, проводит беседы", — заявили журналистам в Службе госбезопасности.