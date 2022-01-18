Зафиксированы первые в этом году случаи птичьего гриппа

В Латвии у шести погибших лебедей лабораторно подтвержден птичий грипп, сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС). В этом году это первые случаи.

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В ПВС рассказали, что погибшие птицы были обнаружены на берегу Даугавы - три лебедя в пределах Риги, еще три - на территории Саласпилсского края. По словам специалистов, птицы лежали на расстоянии пары метров друг от друга.

Как ранее сообщалось, в Латвии высокопатогенный птичий грипп в прошлом году было констатирован только у диких птиц - на проверку было взято 147 образцов и в 50 случаях результаты были положительные.

Несмотря на то что последний случай был зафиксирован летом и отменена большая часть ограничений, относящихся к содержанию домашней птицы, специалисты ПВС рекомендуют заводчикам быть внимательными и соблюдать меры безопасности. В том числе обеспечить сменную одежду и обувь, поить птиц только из подземных источников, не выпускать домашнюю птицу в природные водоемы с целью избежать прямых и косвенных контактов с дикими водоплавающими птицами.

Высокопатогенный птичий грипп - острое, крайне заразное инфекционное заболевание птиц, которое вызывает поражение различных органов. Его переносчиками являются дикие птицы, особенно водоплавающие.

ПВС также призывает население сообщать об обнаруженных мертвых диких водоплавающих птицах по телефону 67027402 или в ближайшее территориальное управление ПВС.