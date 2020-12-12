Закатистовс ушел с поста главы парламентской фракции KPV LV и покинул фракцию

Председатель парламентской фракции партии KPV LV Атис Закатистовс решил оставить свой пост, а также выйти из фракции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Политик, которого в субботу исключили из партии, продолжит поддерживать правительство и работать в коалиции в качестве независимого депутата.

Как уже сообщалось, Закатистов заявил, что поздравляет новое правление партии KPV LV и желает ему и партии успехов в реализации своих планов в интересах избирателей. Он также сказал, что за новой ситуацией может последовать раскол фракции KPV LV в Сейме, но воздержался от прогнозов, какие именно депутаты могут выйти из фракции.

На втором внеочередном собрании членов партии KPV LV, был выражен вотум недоверия действующему правлению во главе с Закатистовым. За выражения вотума недоверия проголосовали 126 членов партии, 56 были против. Сегодняшнее собрание членов партии было созвано правлением под председательством самого Закатистова.

Вместе с тем было избрано новое правление KPV LV. На собрании, организованном другими членами партии 6 декабря, было избрано новое правление, три члена которого также занимали должности в совете, утвержденном сегодня. Пока не известно, как будет решена ситуация с избранием двух правлений с разным составом.

На обоих собраниях главой правления был избран Роландс Миллерс. Сегодня в новый состав правления также избрали Ральфа Немиро, Эрика Пуценса, Иеву Крапане, Рамону Петравичу, Тома Андерсона, Мариса Можвилло, Раймонда Ниперса и Мартиньша Бремзе.