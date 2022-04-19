Заключенным снова разрешены короткие встречи с близкими

С сегодняшнего дня заключенным снова будут разрешены короткие встречи с родственниками и другими лицами, сообщила специалист по связям с общественностью Управления мест заключения Ксения Витола.
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С сегодняшнего дня вступают в силу изменения к мерам эпидемиологической безопасности во всех местах заключения, в том числе разрешается кратковременный выезд заключенных с территории учреждения.
Осужденным, отбывающим наказание в открытой части тюрьмы, разрешается принимать гостей и делать покупки за пределами учреждения.
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