Заключенным снова разрешены короткие встречи с близкими

С сегодняшнего дня заключенным снова будут разрешены короткие встречи с родственниками и другими лицами, сообщила специалист по связям с общественностью Управления мест заключения Ксения Витола.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения к мерам эпидемиологической безопасности во всех местах заключения, в том числе разрешается кратковременный выезд заключенных с территории учреждения.

Осужденным, отбывающим наказание в открытой части тюрьмы, разрешается принимать гостей и делать покупки за пределами учреждения.