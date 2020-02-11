Законопроект о роспуске Рижской думы дополнят пунктом об отсутствии кворума три раза подряд

Кабинет министров во вторник поддержал инициативу Министерства охраны среды и регионального развития обратиться к бюджетно-финансовой комиссии Сейма с предложением дополнить законопроект о роспуске Рижской думы.

В письме комиссии правительство указывает, что из-за отсутствия кворума в Рижской думе не состоялись три заседания подряд. Одновременно министерство также констатировало, что дума в установленном нормативными актами порядке и сроки не утвердила обязательные правила о бюджете самоуправления на 2020 год, что может существенно повлиять на реализацию проектов развития и инициатив в столице.

Как указывает министерство, с учетом этих обстоятельств и ранее констатированных неоднократных нарушений в сфере вывоза отходов можно сделать вывод о том, что ситуация в Рижской думе свидетельствует о длительной политической нестабильности и неспособности принимать важные решения, при этом не ожидается, что дума в нынешнем составе может восстановить свою дееспособность.

Так как Сейм во втором, окончательном чтении еще не рассматривал законопроект о роспуске думы за нарушения в сфере вывоза отходов, министерство призывает парламент не рассматривать еще один законопроект о роспуске думы, в дополнить вышеупомянутыми обстоятельствами предыдущий.