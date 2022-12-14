Законопроект о воинском призыве нужно принимать незамедлительно, считает будущий министр обороны

Законопроект о государственной службе обороны, фактически возвращающий воинский призыв, должен быть немедленно выдвинут на утверждение, заявила в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 бывший спикер Сейма и будущий министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение).

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Политик признала, что длительное формирование будущего правительства означало потерю времени, в которое она могла бы работать. "Очень жаль, что задержка произошла, но в данном случае это случилось", — заключила Мурниеце.

Оценивая, сможет ли она успешно выполнять обязанности министра обороны, Мурниеце напомнила, что еще до своей политической карьеры она была журналистом в то время, когда формировались Латвийские вооруженные силы, что было в центре ее профессионального внимания. С другой стороны, должность спикера Сейма постоянно давала возможность быть в курсе событий в области обороны.

Мурниеце удовлетворена работой бывшего министра обороны Артиса Пабрикса (АР!) по продвижению законопроекта о государственной службе обороны, поскольку ясно, что существующих сил недостаточно в случае серьезного кризиса. Она напомнила, что Национальное объединение всегда выступало за обязательную военную службу. Законопроект, фактически восстанавливающий институт призывной армии, необходимо двигать вперед.

"Нельзя больше терять время. Учитывая, что ушедший Сейм не принял этот законопроект в окончательном чтении, первый призыв отложен на полгода. Мы должны двигаться вперед", — подчеркнула Мурниеце.

Будущий министр обороны надеется, что к моменту саммита НАТО в Вильнюсе совместно с Канадой удастся развить боевую группу НАТО в Латвии до уровня бригады, а также обеспечить первый воинский призыв.

Мурниеце также хочет улучшить систему гражданской обороны во время своего пребывания в должности, потому что "в час x" люди должны иметь гораздо лучшее понимание того, как защитить себя и свои семьи и как оказать поддержку вооруженным силам.

"Уроки украинской войны заставляют нас смотреть на это гораздо серьезнее. 72-часового срока недостаточно. Должна быть гораздо лучшая система", — сказал политик.

Мурниеце обещает нулевую терпимость к коррупции и воровству в вооруженных силах. "Мы видим, куда коррупция изначально завела Украину, которая изначально не могла достаточно себя защитить. Мы видим, что коррупция сделала с российскими вооруженными силами, которые оказались колоссом на глиняных ногах. Это чума, которую нельзя допускать", — сказала Мурниеце, подчеркнув, что необходимо сделать все возможное, чтобы "эпидемия воровства" не распространилась.

Как уже сообщалось, сегодня, в среду, 14 декабря, Сейм утвердит новое правительство. Инара Мурниеце станет первой женщиной-министром обороны в Латвии.