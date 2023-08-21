Закроют еще шесть железнодорожных станций
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В связи с небольшим пассажиропотоком Совет по общественному транспорту решил закрыть шесть железнодорожных станций, сообщила агентству LETA представитель Дирекции автотранспорта Санита Хейнсберга.

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До конца этого года закроют станцию "Цена" (Cena) на Елгавской линии, "Кудра" (Kūdra) на Тукумской линии, "Даризини" (Dārziņi), "Румбула" (Rumbula) и "Кайбала" (Kaibala) на Айзкрауклской линии и "Инчупе" (Inčupe) на Саулкрастской линии.

В дальнейшем станции "Румбула" и "Дарзини" могут вернуть, интегрировав их в систему общественного транспорта ареала Рижской метрополии. Станцию "Инчупе" могут перенести ближе к Саулкрастам.

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