Бюро госконтроля строительства пришло к выводу, что перекрытие во дворе так называемого Углового дома — здания на углу улиц Бривибас и Стабу в Риге, где в советское время располагался Комитет государственной безопасности Латвийской ССР — находится в плохом техническом состоянии. Поэтому принято решение закрыть его для использования, сообщает LETA.

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При этом отмечается, что закрытие дворика практически не затронет возможности осмотра экспозиции, предлагаемой музеем. Однако посетителям впредь будет запрещено посещать двор на данном объекте.

Здание было построено в 1912 году как арендный дом с магазинами. Оно имеет статус памятника культуры местного значения, поэтому новый владелец должен согласовать проект реконструкции с Государственной инспекцией по охране памятников культуры. С 1944 по 1991 год здание занимало КГБ, затем до 2008 года — Госполиция.

В 2015 году госагентство Valsts nekustamie īpašumi отреставрировало фасад дома. С 2014 года на первом этаже и в подвалах здания примерно на 700 кв. м размещена экспозиция Музея оккупации.