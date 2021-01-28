Закрытый участок улицы Мелнсила нужно будет объезжать другим способом
Foto: DELFI

С 28 января введены изменения в организацию дорожного движения возле закрытого участка улицы Мелнсила (между улицами Лермонтова и Эрнестинес). Теперь его нужно объезжать по улицам Орманю, Струтелес и Эрнестинес.

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Остановка на этих улицах временно запрещена, чтобы двухстороннему движению не мешали машины на обочинах.

Чтобы машины не проезжали через улицу Лапу, на участок улицы между улицами Орманю и Эрнестинес можно попасть только со стороны улицы Орманю.

Движение по улице Мелнсила было закрыто 31 декабря из-за взрыва в многоквартирном доме.

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