Закрывается платная парковка возле Рыбного павильона на Центральном рынке

С 20 января 2023 года закрывается платная автостоянка возле Рыбного павильона на Рижском Центральном рынке, которая расположена между ул. Маскавас и Набережной генерала Радзиньша.

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В Рижской думе отметили, что стоянка будет закрыта в связи с запланированными в скором времени строительными работами в рамках проекта Rail Baltica.

В РД призвали водителей соблюдать ограничения и не оставлять свои автомобили в этой зоне.

В рамках проекта на территории автопарковки планируется создать благоустроенную зону отдыха, а также соединить ул. Маскавас с Набережной ген. Радзиньша.