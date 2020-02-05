Закрываются? Станет больше? Что происходит с пунктами раздачи горячего питания в Риге

В среду на Ратушной площади пройдет митинг против закрытия пунктов бесплатной раздачи горячего питания. Однако пресс-служба Рижской думы заверяет, что количество суповых кухонь не только не уменьшится, но и увеличится до восьми.

Как порталу Delfi объяснили в Рижской думе, сегодня в столице работает шесть мест, где еду раздают по предъявлении Карты рижанина. Туда приходит малоимущие и нуждающиеся, и каждый день (по данным на начало января) там выдается по 1 055 порций.

Кроме того, есть четыре суповые кухни, где можно бесплатно получить еду безо всяких документов. Самоуправление оплачивает ежедневно по 650 порций, но их может быть и больше, если эти затраты покрывают благотворительные организации.

Такие кухни посещают как люди без определенного места жительства, у которых нет документов, в том числе Карты рижанина (выдают лишь при наличии "прописки" или недвижимости в Риге), так и те, кто не желает возиться с бумажками.

Мэрия намерена реорганизовать те пункты питания, где спрашивают Карту рижанина. С апреля будет работать восемь пунктов — на Югле, в Кенгарагсе, Вецмилгрависе, Болдерае, Московском форштадте, Ильгюциемсе или Агенскалнсе, Саркандаугаве и Зиепниеккалнсе. Конкретные адреса станут известны после того, как завершится закупка о предоставлении услуги. Прежние места раздачи горячего питания будут работать до апреля, и их посетители проинформированы о том, где они в дальнейшем смогут получать еду, заверяют в Рижской думе.

Самоуправление обещает улучшить качество еды, чтобы блюда были калорийными, сытными и вкусными. Кроме того, в пунктах раздачи питания будут проходить занятия по готовке, а раз в два месяца их будут посещать работники Рижской социальной службы, к которым можно обратиться и рассказать о своей ситуации.

Среди рижан, получающих услуги горячего питания, есть пенсионеры, лица с инвалидностью, долговременные безработные, семьи с детьми. Сейчас Рижская социальная служба оценивает возможность организовать доставку горячей еды на дом для нуждающихся пенсионеров.

Рижская дума напоминает, что каждый попавший в тяжелую жизненную ситуацию может получить бесплатное горячее питание, не предъявляя документы, по следующим адресам: на ул. Даугавгривас 1, на ул. Кр. Барона 56, на ул. Кр. Барона 126 и на ул. Лактас 8, к-1. Кроме того, нуждающиеся и малообеспеченные могут получить продуктовые пакеты Европейского Союза в десяти местах в Риге. Более подробную информацию можно получить по бесплатному информационному телефону 80005055.