Закупка новой машины для экс-президента Латвии вызвала вопросы у автоторговцев

Бывший президент Латвии Гунтис Улманис получил новенький автомобиль Toyota. Срок аренды его предыдущего транспортного средства завершился. Специфика нового авто вызвала у автовладельцев подозрение, что машину для бывшего президента присмотрели заранее. Президентская канцелярия заявляет, что машина была куплена в рамках конкурса, без нарушения правил, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

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Как уже сообщалось, в конце прошлого года канцелярия президента Латвии разместила объявление о закупке-аренде нового автомобиля с полным сервисом для экс-президента страны Гунтиса Улманиса.

Согласно информации с сайта Бюро по надзору за закупками, планируемая цена закупки составляла 48 тыс. евро (без налога на добавленную стоимость), а планируемый срок действия договора — 48 месяцев.

Канцелярия президента настаивает на том, что машина была выбрана в порядке конкурса, заявки на которых можно было подавать до 18 января этого года. В списке технических требований было упомянуто, что новый автомобиль должен быть внедорожником темного цвета металлик, произведенным в 2020 году, без предыдущей регистрации и эксплуатации.

Кроме того, канцелярия президента установила дополнительные требования, согласно которым у машины должна была быть конкретная длина кузова (4,8-4,9 метра) и объем двигателя (2,5-3,0 литра). Требования навели автоторговцев на мысль, что конкретная машина была присмотрена для экс-президента заранее.

"Глава государства должен подавать пример, но в данном случае это не так, — заявил президент автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс. — Понятно, что выбрана конкретная модель, понятно, что экс-президент хочет ездить на охоту. Но это не самое плохое. Хуже то, что срок доставки — два месяца. Автопарк президента и особенно бывшего президента можно планировать своевременно. Это означает, что существует четкая идентификация конкретной машины. Данный случай не указывает на возможность поставки авто по лучшей цене, и это не очень хороший пример".

Руководитель президентской канцелярии Андрис Тейкманис категорически не согласился, что автомобиль был присмотрен для бывшего президента заранее, в обход конкурса. "Взяли ту спецификацию, которая была в прошлый раз, и приняли во внимание, что господин Улманис частично живет как в городе, так и в сельской местности", — указал он.

Конкурс на новую машину был объявлен 29 декабря, потому что завершалось действие договора с фирмой Pilna servisa līzings об аренде предыдущего автомобиля для экс-президента. Договор действовал почти пять лет, после завершения его срока арендованный автомобиль должны были вернуть фирме Pilna servisa līzings.

Напомним, что согласно Закону об обеспечении деятельности президента страны, лицам, занимавшим президентский пост, государство предоставляет в пользование один автомобиль, стоимость приобретения или аренды которого не превышает двукратную стоимость приобретения или аренды автомобиля, на пользование которым, согласно правилам Кабинета министров, имеют право должностные лица государственных ведомств.