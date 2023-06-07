Закупка продовольствия для армии на 220 млн евро: ГК нашел множество нарушений, контракт должен быть расторгнут

Скандальный контракт о закупке Министерством обороны продовольствия на сумму в 220 млн евро для нужд армии должен быть расторгнут, поскольку не отвечает потребностям Национальных вооруженных сил, заявил глава Госконтроля Роландс Ирклис. Грубейшие нарушения, допущенные на всех этапах проведения закупки, свидетельствуют о том, что при возникновении действительно кризисной ситуации государство не смогло бы обеспечить армию продовольствием.

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А если завтра война? Армия могла остаться без продовольствия

Несмотря на то, что закупка уже проведена и даже заключен договор на оказание логистических услуг по комплексной поставке продовольствия для нужд НВС как в мирное, так и в кризисное время, в контракте не оговариваются элементарные требования. Например, в договоре не указаны требования по поставкам продуктов питания и хранению запасов в период кризиса, рассказала на пресс-конференции член правления Госконтроля Кристине Яунземе.

К тому же Госконтроль подчеркивает: планируемая сумма контракта составляет до 220 млн евро с правом ее увеличения на 50% в течение пяти лет. Это означает, что максимальная сумма контракта с победителем конкурса — компанией Zītari LZ — могла составить 330 млн евро. Этот нюанс выяснился только на этапе заключения договора.

Аудиторы отмечают, что минимальные требования, предъявляемые к соискателям, не дают уверенности в возможности выполнения договора в соответствии с потребностями заказчика. Закупочная комиссия не предусмотрела предъявить к соискателям требования по обеспечению производственных мощностей для обеспечения снабжения продовольствием. По словам Яунземе, созданная министром обороны рабочая группа разработала лишь приблизительные требования к закупкам, и такие требования не могут быть основанием для проведения закупочной процедуры.

Фактически, как заявил госконтролер Роландс Ирклис в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения, рабочая группа при Министерстве обороны выдвинула требования по закупке логистических услуг по снабжению армии продовольствием, а конкурсная комиссия приобрела услугу электронного посредничества.

"Армии нужны танки, закуплены вертолеты", — так образно описала ситуацию с закупкой Кристине Яунземе. По ее словам, нарушения были допущены на всех этапах закупочной процедуры, изначально закупка была спланирована неправильно. Конкурсная комиссия фактически снизила требования к претендентам, связанные с обеспечением реальной логистической услуги, и это привело к тому, что победителем стала компания без опыта работы в сфере логистики.

Яунземе отметила, что для обеспечения армии продовольствием нужно было искать крупное предприятие с большим финансовым оборотом, индустриальной эффективностью, имеющей в распоряжении склады. Однако конкурсная комиссия свела все к э-платформе посредника, и такая система не может работать в условиях кризиса, подчеркнула Яунземе.

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Госконтроль считает: на основании заключенного контракта сейчас продукты питания поставляются Национальных вооруженным силам с нарушением Закона "О публичных закупках" и Закона "О предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичных лиц". Рекомендация — однозначна: государство должно расторгнуть договор с компанией Zītari LZ.

И вообще, как следует из ревизии Госконтроля, компания-победитель должна была вылететь из конкурса еще на первом этапе отсева претендентов, поскольку не соответствовала необходимым требованиям.

Контракт будет расторгнут

Представители Госконтроля на пресс-брифинге уклончиво отвечали на вопросы о том, кто из государственных должностных лиц несет ответственность за возникшую ситуацию и должен понести наказания.

Министерство обороны достигло договоренности с предприятием Zītari LZ о досрочном расторжении договора об обеспечении продовольствием Национальных вооруженных сил (НВС). Об этом сообщила министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) на пресс-конференции в среду, 7 июня, уже после заявления Госконтроля.

Госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс добавил, что договор будет расторгнут 31 декабря этого года, сообщает агентство LETA. В том числе, достигнуто соглашение о том, что коммерсант не будет предъявлять Министерству обороны никаких претензий, а государство соответственно не понесет никаких убытков. Министр Инара Мурниеце также подчеркнула, что финансовых потерь за время действия контракта не было.

Параллельно ведется работа по организации новой закупки. Указанная дата была выбрана в качестве момента расторжения контракта, поскольку сейчас ведется работа по организации новой закупки. Эта процедура требует времени — примерно полгода.

На сегодняшний день Национальные вооруженные силы (NBS) выплатили компании Zītari LZ около 30 000 евро, и на данный момент поставлено продовольствие на сумму 1,5 миллиона евро. НВС платят компании примерно от 12 000 до 14 000 евро в месяц, по данным руководства оборонного ведомства.

Руководство оборонного ведомства подтвердило, что выводы проверок, проведенных самим Минобороны в отношении указанной закупки, "во многом перекликаются" с выводами проверки Государственного контроля.

Ранее Инара Мурниеце сообщила, что еще один сотрудник Минобороны уволен, а двум должностным лицам объявлен выговор. В апреле сообщалось, что один чиновник Минобороны, занимавшийся закупкой услуг обеспечения по доставке продовольствия для нужд армии, был подвергнут дисциплинарному взысканию — увольнению. Теперь министр подтвердила, что всего уволены со своих должностей два человека. Оба ранее были отстранены от исполнения обязанностей.

Еще в конце марта премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявлял, что необходимо набраться сил и расторгнуть договор с Zītari LZ. Однако было понятно, что разрыв контракта чреват выплатой неустойки.

9 мая этого года Кабинет министров в закрытом режиме принял некие решения в связи со скандальной закупкой продовольствия для армии. Однако тогда Кариньш отказался предоставить подробности, сославшись на то, что когда наступит ясность — обо всем общество проинформирует Министерство обороны.

Предыстория: как Zītari LZ получила контракт

В декабре прошлого года, напомним, компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в конкурсе и получила контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет. Существующая уже 31 год компания Zītari LZ сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе.

Любопытный политический момент: фактически конкурсные и закупочные процедуры происходили в "пересменке" между двумя министрами обороны. Так до 14 декабря 2022 года Министерство возглавлял Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!). По итогам выборов в 14-й Сейм Attīstībai/Par!, не преодолев 5%-й барьер, утратила представительство в парламенте, и соответственно, политическая сила не вошла в состав второго Кабинета министров Кришьяниса Кариньша. В правительстве, созданном после выборов, только в декабре, должность министра обороны досталась Инаре Мурниеце (Национальное объединение). При этом контракт был заключен в декабре прошлого года: то есть, ясно, что закупка производилась еще при Пабриксе, но неясно, кто из министров дал добро на заключение договора.

3 марта Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовный процесс для применения уголовно-процессуальных методов проверки факта совершения уголовных правонарушений в ходе процедуры закупки в период с 18 октября 2021 года по 10 января текущего года. Уголовный процесс возбужден по трем статьям Уголовного закона: за указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение не разглашаемых сведений.

Еще весной стало известно, что одно должностное лицо Минобороны, занимавшееся закупкой, было подвергнуто дисциплинарному взысканию — увольнению. Имя чиновника официально не разглашали, но, по информации агентства LETA — это Эрик Эзериньш, который и возглавлял комиссию по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил". На момент проведения тендера Эзериньш еще был членом Национального объединения, в котором состоит нынешний министр обороны Инара Мурниеце. Когда разгорелся скандал Эзериньш, являющийся сыном многолетнего спонсора и в прошлом "серого кардинала" Национального обьединения Нормунда Лакучса, покинул партийные ряды.

Программа Nekā personīga также сообщала, что от должности был отстранен начальник Отдела договоров и закупок Управления снабжения Штаба управления обеспечением НВС Имант Фрейбергс.

Согласно информации агентства LETA и Nekā personīga, Эрик Эзериньш, исполнительный директор Zītari LZ Юрий Зелтиньш, а также два советника бывшего министра обороны Артиса Пабрикса — Валдис Вернерс и Айварс Тиенесис — имеют право на защиту. Более подробную информацию KNAB не предоставляет.

В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года совладелец Zītari LZ Модрис Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai, в которой состоит бывший министр обороны Артис Пабрикс, 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".