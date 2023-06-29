Замеряющие среднюю скорость фоторадары могут заработать уже в пятницу

На дорогах Латвии появляются новые радары средней скорости. Теперь избежать штрафа, просто притормозив перед камерой, не получится. Первый участок контроля средней скорости может начать работать уже в пятницу, 30 июня, сообщает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.

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Всего в Латвии пока будет 16 таких участков. Их протяженность от двух километров до — на дороге А8 — почти двадцати.

"Это те участки, на которых нужно повысить безопасность движения, для чего нужны системы контроля средней скорости. […] Такая система введена в других странах Европы, она показывает, что она действительно работает", — заявила представитель Latvijas valsts ceļi Анна Кононова .

Принцип действия прост: радар, расположенный в начале участка, фиксирует время, когда ваша машина его проехала, а радар в конце участка — время, когда вы покинули этот участок дороги. И таким образом вычисляет среднюю скорость, с который был преодолен участок. Если скорость превышена, водитель получает штраф от полиции.

Совершить обгон на участке измерения можно, но потом придется ехать медленнее, чтобы вписаться в нужное время. Однако и у этих фоторадаров есть погрешность.

Ни один из новых фоторадаров еще не работает, но есть места, где об их наличии уже предупреждают дорожные знаки. Например, на Рижской окружной дороге возле Елгавского шоссе.

Верификацией радаров занимается Латвийский национальный центр метрологии. Как сообщил член его правления Каспарс Паупе, для проведения верификации необходимо получить аккредитацию от Латвийского национального бюро аккредитаций.

В пятницу, 30 июня, будет верифицирован новый участок с радаром и если процесс пройдет успешно, система уже начнет работать. Верификация остальных участков будет проходить постепенно.

Установка и содержание радаров на ближайшие три года обойдется в 1 миллион 200 тысяч евро.