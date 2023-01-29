Заместителя ректора Даугавпилсского университета подозревают в связях с регулярным победителем конкурса закупок вуза

В деле Даугавпилсского университета (ДУ) о возможном хищении средств Европейского союза (ЕС) следователи подозревают связь регулярного победителя закупок LR pro с заместителем ректора университета по развитию Янисом Кудиньшем и его друзьями. Об этом сообщает передача Латвийского телевидения De facto.

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Как сообщалось ранее, управление по экономическим преступлениям Госполиции совместно с Европейской прокуратурой 24 января провели процессуальные действия по подозрению Даугавпилсского университета в возможном мошенничестве со средствами Социального фонда ЕС в размере 600 000 евро.

В мошенничестве подозреваются четверо сотрудников вуза, в том числе представители руководства.

Как сообщает Латвийское телевидение, подозрения европейских прокуроров падают на несколько закупок различных обучений для сотрудников вузов, которые предоставляла компания LR pro.

Расследование указывает на члена правления компании и ее официальную владелицу Кристину Дризленок, которая долгое время живет в Великобритании, а также на мать и сына Марию и Яна Римвиде-Мицкевичей, последний из которых был сенатором Даугавпилсского университета и близким другом Кудиньша.

Судя по информации, доступной на Firmas.lv, в 2021 году предприятие LR pro работало с оборотом 310 000 евро и прибылью 210 000 евро, финансовых данных за 2022 год пока нет.

Кудиньш руководил двумя проектами, софинансируемыми из фондов ЕС, они длились с 2018 по прошлый год. Проекты были связаны с укреплением профессиональной компетентности и потенциала преподавательского состава ДУ — в основном при помощи различных тренингов. Сотрудников университета обучали, например, английскому языку, лидерским качествам, цифровым навыкам, борьбе с выгоранием.

Компания LR pro, предоставляющая обучения, зарегистрирована в квартире в Риге, которая находится на улице Кришьяна Барона и принадлежит Марии Римвиде-Мицкевич. Домен lrpro.lv и название SIA зарегистрировал ее сын Ян Римвидс-Мицкевич, но официальная владелица компании, судя по социальным сетям, уже давно живет в Великобритании.

Кудиньш категорически отрицает вину в мошенничестве. Он признает, что знаком с владелицей LR pro, но утверждает что не знал о связи Римвидсов-Мицкевичей с компанией.

Согласно программе Латвийского телевидения, Кудиньш и Римвидс-Мицкевич близко знакомы более десяти лет — оба когда-то руководили студенческим советом ДУ, затем исполняли различные обязанности в университете, а совсем недавно вместе катались на лыжах в Альпах в компании друзей.

Расследование по делу о закупках, выигранных LR pro, продолжается, подтвердил прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс.

Кудиньш также является членом совета университета, назначенным сенатом Даугавпилсского университета. На вопрос, планирует ли он уйти из совета, он ответил уклончиво, заявив, что следующая очередная сессия пройдет только в марте, но в любом случае Сенат, назначивший его на должность, имеет право и сместить с нее.

Прошлой осенью Кудиньш баллотировался на выборах в Сейм от "Объединенного списка", но не прошел в парламент. Он также является членом Даугавпилсской региональной партии, которая сотрудничала с "Объединенным списком" на выборах в Сейм.