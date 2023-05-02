Заморозки до -6 градусов и мокрый снег: на этой неделе ожидаются температурные рекорды

Во второй половине этой недели в Латвии ожидаются одни из самых серьезных весенних заморозков за последние годы, предупреждают синоптики.

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Согласно текущим прогнозам, в ближайшие восемь ночей температура воздуха местами будет опускаться ниже нуля, самые сильные заморозки ожидаются 5 и 6 мая, когда воздух может остыть до -6 градусов, в верхних слоях травы температура может быть еще ниже. Будут побиты рекорды холода.

В отдельные ночи на этой неделе отрицательная температура воздуха возможна в течение десяти часов — с вечера до утра. Хотя самые низкие температуры ожидаются там, где будет ясное небо и безветрие, местами возможны заморозки с ветром, который усилит губительное воздействие холода на растения.

Могут пострадать и те растения, которые обычно устойчивы к весенним заморозкам.

В ближайшие дни во многих местах ожидаются кратковременные дожди со снегом, осадков в целом будет совсем мало, часто будет светить солнце, ветер ожидается преимущественно северный, от слабого до умеренного.

На следующей неделе температура воздуха начнет постепенно повышаться и ко второй половине недели достигнет +20 градусов.