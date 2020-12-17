Занятия с репетитором могут запретить до 8 января

В четверг правительство может принять решение о запрете очных индивидуальных занятий до 8 января следующего года, рассказала министр образования Илга Шуплинска на видеоконференции, организованной Латвийским союзом самоуправлений.

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По словам министра, чтобы возобновить очное обучение в школах, нужно, чтобы исправилась эпидемиологическая ситуация. Возможно, школам следует оценить возможность организовать обучение в две смены — 1-6 классы будут приходить с утра, а 9 и12 — после обеда.

Постепенно нужно будет планировать и возвращение 7,8,10 и 11 классов к очному обучению. Возможно, одним из решений будет разделить класс по группам: неделю одна учится удаленно, другая очно, а потом они меняются.

Маски пока что останутся обязательными. При улучшении ситуации в первую очередь, вероятнее всего, будет пересмотрено правило о трех квадратных метрах на одного школьника.