Запись министра о длинных очередях в травматологии стала поводом для заседания депутатов Сейма
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После записи министра сообщения Талиса Линкайтса (НКП) в Twitter о долгом ожидании в приемном покое травматологии, созвано заседание подкомиссии Сейма по вопросам здоровья общества.

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Талис Линкайтс 3 августа в Twitter написал, что "участвует в социальном эксперименте — сколько часов надо ждать приема в травматологии". По его словам, прошли уже пять часов, а пациент так и не попал к врачу.

Он отметил, что в помещении не хватает кресел и пациенты ждут часами стоя. Некоторые, узнав что придется ждать шесть часов, уходят. В свою очередь, персонал работал быстро, профессионально и был вежливым, сообщил Линкайтс.

В связи с этим опытом министра Сейм созвал заседание подкомиссии, на которую приглашены представители Министерства здравоохранения, Больницы им. Страдиня и сам Линкайтс.

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