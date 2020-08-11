Запись министра о длинных очередях в травматологии стала поводом для заседания депутатов Сейма

После записи министра сообщения Талиса Линкайтса (НКП) в Twitter о долгом ожидании в приемном покое травматологии, созвано заседание подкомиссии Сейма по вопросам здоровья общества.

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Талис Линкайтс 3 августа в Twitter написал, что "участвует в социальном эксперименте — сколько часов надо ждать приема в травматологии". По его словам, прошли уже пять часов, а пациент так и не попал к врачу.

Šodien piedalos sociālā eksperimentā: cik stundas jāgaida uz uzņemšanu traumās. Pagājušas pirmās piecas stundas, cilvēks līdz ārstam vēl nav nonācis — Tālis Linkaits (@Talis_L) August 3, 2020

Он отметил, что в помещении не хватает кресел и пациенты ждут часами стоя. Некоторые, узнав что придется ждать шесть часов, уходят. В свою очередь, персонал работал быстро, профессионально и был вежливым, сообщил Линкайтс.

В связи с этим опытом министра Сейм созвал заседание подкомиссии, на которую приглашены представители Министерства здравоохранения, Больницы им. Страдиня и сам Линкайтс.