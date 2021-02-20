Записаться на прививку от Covid-19 по телефону 8989 можно будет и в выходные
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С середины следующей недели время работы телефонной линии 8989, по которой можно записаться на прививку от Covid-19, будет увеличено — телефон будет работать и по выходным, сообщило бюро вакцинации в Twitter.

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В настоящее время телефон 8989 работает только в будние дни с 9 до 17 часов. Некоторые люди публично выразили возмущение по поводу того, что телефон не работает в выходные дни.

Бюро вакцинации сообщило в субботу, что пропускная способность операторов телефонных линий будет увеличена со следующей среды, 24 февраля, и телефон будет работать в будние дни с 8 до 20 часов, а также по выходным с 9 до 17 часов.

Записаться на прививку от Covid-19 можно также на сайте www.manavakcina.lv.

Уже в эти выходные первые пожилые люди старше 70 лет, обратившиеся за вакциной по телефону 8989 или на сайте manavakcina.lv, должны получить приглашение на вакцинацию.

Первоначально Министерство здравоохранения и бюро вакцинации призвали не торопиться с записью на вакцину на сайте и пообещали, что все заявки, полученные в феврале, будут рассматриваться в случайном порядке. Однако на этой неделе было объявлено, что первые записавшиеся уже теперь получат приглашения.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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