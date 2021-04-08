Заполненность коек в отделениях интенсивной терапии достигает 60%

Заполненность коек в отделениях интенсивной терапии латвийских больниц сейчас в среднем составляет 60%, сообщила руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.
При этом в рижских больницах заполняемость коек в отделениях интенсивной терапии больше, чем в регионах.
На прошлой неделе заполняемость предназначенных для пациентов с Covid-19 коек колебалась от 50% до 59%. Перед Пасхой из больниц было выписано много пациентов, однако после праздников число госпитализированных больных снова выросло.
Хейберга подчеркнула, что заболеваемость медперсонала Covid-19 сокращается.
Как сообщалось, в начале этой недели для больных Covid-19 в больницах Латвии было выделено 1202 койки, из них 173 предназначены для лечения находящихся в тяжелом состоянии больных.