Заполненность коек в отделениях интенсивной терапии достигает 60%
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

Заполненность коек в отделениях интенсивной терапии латвийских больниц сейчас в среднем составляет 60%, сообщила руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.

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При этом в рижских больницах заполняемость коек в отделениях интенсивной терапии больше, чем в регионах.

На прошлой неделе заполняемость предназначенных для пациентов с Covid-19 коек колебалась от 50% до 59%. Перед Пасхой из больниц было выписано много пациентов, однако после праздников число госпитализированных больных снова выросло.

Хейберга подчеркнула, что заболеваемость медперсонала Covid-19 сокращается.

Как сообщалось, в начале этой недели для больных Covid-19 в больницах Латвии было выделено 1202 койки, из них 173 предназначены для лечения находящихся в тяжелом состоянии больных.

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LETA

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