Заправки в помощь: жители придумали, как сходить за покупками после 19 часов

В четверг, 21 октября, в Латвии вступили в силу более жесткие ограничения в связи с Covid-19 или так называемый локдаун. Среди принятых мер числится и комендантский час, который действует с 20 до 5 часов, в результате чего продуктовые магазины и другие торговые места закрывают свои двери для посетителей в 19 часов.

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Жители придумали, как обойти принятые ограничения и сходить за покупками даже после закрытия магазинов. На странице BreakingLV в Twitter была опубликована фотография, сделанная около одной из рижских АЗС.

🇱🇻 Starp plkst.19:00, kad slēdzas ciet veikali un plkst.20:00, kad sākas #mājsēde #Rīga #Latvija iedzīvotāji cenšas paspēt iepirkties degvielas uzpildes stacijās.

📷 Artūrs Lavrinovičs pic.twitter.com/wVyVYgcHVD — BreakingLV (@breakinglv) October 21, 2021

На заправку выстроилась очередь с людьми, которые, возможно, хотели пополнить баки своих автомобилей топливом. Однако на АЗС можно купить также другие товары, например, некоторые продукты питания.

Как сообщалось ранее, в Латвии с 21 октября по 15 ноября действуют особенно строгие меры в связи с ограничением распространения инфекции Covid-19.