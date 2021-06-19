Запрещено купание в озере Титурга в Кекавском крае

Купание в озере Титурга в Кекавском крае запрещено, свидетельствует информация на домашней странице самоуправления.
Самоуправление Кекавского края получило результаты лаборатории ООО Vides audits по определению качества воды в самых популярных у жителей местах отдыха у воды.
Результаты анализов воды показывают, что вода на территории края в Даугаве и реке Кекава чистая и безопасная для купания, образцы соответствуют требованиям. Однако в городе Баложи обнаружено загрязнение бытовых сточных вод в озере Титурга, поэтому купание здесь запрещено.
Предупреждающие знаки с запретом на купание будут размещены в обеих зонах отдыха у озера Титурга.
Ситуация может немного улучшиться с наступлением более холодной погоды и дождями.
Чтобы решить долгосрочную проблему качества воды в озере Титурга и предотвратить приток неочищенных сточных вод, жители — особенно владельцы индивидуальных домов бывшей садоводческой компании Buras — должны нести ответственность за систему канализации своих домов.