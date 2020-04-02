Запрет близким сопровождать рожениц противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения

Запрет Рижского роддома и Больницы имени Страдиня хотя бы одному сопровождающему участвовать в родах противоречит рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает LETA.

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По мнению ВОЗ, все роженицы, в том числе больные Covid-19, имеют право на качественный уход во время родов, до них и после них. Это касается и заботы о психическом здоровье. ВОЗ подчеркивает, что безопасный и позитивный опыт родов включает в себя свободный выбор сопровождающего человека.

В то же время если у роженицы констатирован Covid-19, медперсонал должен обеспечить все мероприятия предосторожности, чтобы снизить риск инфицирования. Это включает в себя мытье рук и использование средств индивидуальной защиты.

Решение об ограничениях принимают сами медицинские учреждения, указало Министерство здравоохранения. Ведомство отметило, что до сих пор было несколько случаев, когда пациенты врали или скрывали факты, которые свидетельствовали бы о риске заразится Covid-19.

В свою очередь, юрист Солвита Олсена призывает министра здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) добиться того, чтобы медучреждения отменили запрет. “Присутствие одного близкого во время родов необходимо”, - утверждает юрист.