Запрет на въезд и применение силы: Сейм расширил полномочия пограничников

Сейм принял в окончательном чтении поправки, устанавливающие более широкие права пограничников на предотвращение незаконного въезда в страну. Ранее поправки к закону были разработаны и переданы в парламент Министерством внутренних дел.

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Действующая в настоящее время редакция закона "О государственной пограничной службе" определяет степень прав пограничников при исполнении служебных обязанностей. Однако до сих пор в законе не было достаточно четко прописано право пограничников не допускать незаконный въезд в страну, отмечают законодатели.

В настоящее время закон предусматривает, что для обеспечения выполнения своих функций Служба погранохраны предотвращает перемещение товаров через государственную границу за пределы пограничных переходов. Поправки же устанавливают, что сотрудники службы также смогут предотвращать незаконное пересечение государственной границы физическими лицами.

Также в закон включена новая норма, которая гласит, что пограничник имеет право отказать во въезде лицу, у которого нет "объективно обоснованных обстоятельств, касающихся немедленной необходимости въезда".

Кроме того, пограничник при исполнении теперь будет иметь право применять физическую силу, "специальные боевые приемы и специальные средства", а также использовать служебных собак "для предотвращения незаконного въезда лица в страну в непредвиденное для него место и время".