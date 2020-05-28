Запретят посещать заключенных в состоянии алкогольного опьянения

Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к законам, согласно которым людям в состоянии алкогольного, наркотического и любого другого опьянения будет запрещено посещать осужденных, сообщает LETA.

Эти поправки будут также относиться к следственным изоляторам.

Как указано в аннотации, поправки необходимы из-за того, что нередко посетители тюрем и изоляторов приходят в состоянии опьянения, становясь угрозой для осужденного и работников учреждения, а также мешая исполнению наказания.

Сейчас такой запрет действует на сотрудников тюрем и изоляторов.