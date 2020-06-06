Заражение Covid-19 впервые констатировано в Циблском крае, таким образом, активные случаи заражения на данный момент зафиксированы в 52 самоуправлениях Латвии, следует из информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), которая была обновлена в соответствии с данными последних двух суток.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

За прошедшие двое суток было зафиксировано четыре случая заболевания Covid-19, три из которых — в четверг, а один — в пятницу.

За эти два дня заболевание Covid-19 впервые было зарегистрировано в Циблском крае. В то же время в Баускском крае было зарегистрировано еще два случая заражения, что увеличило общее число случаев заражения там до семи. Еще один новый случай заболевания зарегистрирован в Лиепае, где сейчас наблюдается шесть активных случаев болезни.

По данным на 5 июня, в Латвии от Covid-19 вылечился 781 человек. По данным ЦПКЗ, количество активных случаев заболевания в Риге уменьшилось на шесть — до 108, в Валмиере оно уменьшилось на четыре — до 14, в Коценском крае оно уменьшилось на два случая — до девяти случаев, а в Юрмале — на один случай, до восьми.

Как сообщалось, за последние сутки в Латвии выявлен один новый случай заражения Covid-19. При этом было проведено 1074 теста на наличие "Covid-19".

В целом с начала пандемии проведено 116 535 тестов на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1086 человек. Выздоровел 781 человек, 25 человек умерли.

За последние сутки были госпитализированы два человека с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 11 пациентов с Covid-19, у восьми из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 166 человек, переболевших Covid-19.