Зараженные Covid-19 пассажиры ехали автобусами в Ригу из Салдуса и Вангажи
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В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) установили, что в автобусах на маршрутах ЦесисРига, Рига — Лимбажи и Лиепая — Рига.

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Речь идет о следующих рейсах:

1) 6 декабря, автобус Цесис — Рига (AS CATA reiss nr. 7730), в 14.04 от остановки Вангажи до Риги и обратно в тот же день автобусом Рига — Рагана — Лимбажи (AS CATA reiss nr. 7663), в 15.40 из Риги до Вангажи.

2) 3 декабря, автобус Лиепая — Рига (AS Liepājas autobusu parks, nr. 7937), пассажир сел в 14.45 в автобус в Салдусе и ехал до Риги.

Пассажиров, которые ехали в этих автобусах, SPKC просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

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