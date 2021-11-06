Зараженный Covid-19 пассажир ехал из Алуксне в Резекне и обратно
Foto: LETA

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) установили, что в автобусе, ехавшем из Алуксне в Резекне и обратно ехал пассажир с Covid-19.

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Речь идет о рейсах, совершенных 4 ноября: Алуксне-Лиепна-Виляка-Карсава-Резекне (SIA Norma A reiss nr. 7669) в 06.30 и Резекне-Карсава-Виляка-Лиепна-Алуксне (SIA Norma A reiss nr. 7669) в 14.20.

Пассажиров, которые ехали в этих автобусах, SPKC просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

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rus.DELFI.lv

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SPKC Центр профилактики и контроля заболеваний Алуксне Резекне
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