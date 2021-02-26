Зараженный коронавирусом человек ехал в автобусе из Валмиеры в Ригу

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ехал 19 февраля автобусом Валмиера - Рига, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) Илзе Арая.

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Инфицированный человек ехал рейсом №7410 компании VTU Valmiera. Автобус выехал из Валмиеры в Ригу в 12:05.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит следить за своим здоровьем пассажиров, которые ехали с инфицированным человеком в одном автобусе. При появлении симптомов заболевания людям советуют оставаться дома и обратиться к семейному врачу.