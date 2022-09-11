Зарплата главы отдела компенсации побочных эффектов вакцинации - свыше 1200 евро

В начале октября к работе приступит начальник отдела компенсации побочных эффектов вакцин от "Covid-19" в Латвийском агентстве лекарств (ГАЛ), сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

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Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ГАЛ Дита Окмане, в настоящее время начальник отдела написал заявление, планируя начать работу 6 октября.

Ожидается, что его зарплата составит от 1240 евро до 1811 евро, имя руководителя пока не названо.

Как сообщалось, ГАЛ создает отдел компенсации побочных эффектов вакцин против "Covid-19".

Правительство утвердило систему компенсации побочных эффектов, вызванных вакцинами против "Covid-19", в мае этого года. Планировалось, что в отделе компенсации побочных эффектов вакцин от "Covid-19" будет восемь новых должностей, в том числе четыре юриста, три врача и один начальник отдела.

В ходе согласования поправок количество должностей было уменьшено до пяти, также было сокращено финансирование, выделенное на 2022 год.

Окмане сообщила, что из пяти запланированных штатных мест одно предназначено для начальника, одно – для врача и три – для юридических консультантов. Для создания новых должностей требуется финансирование в размере 93 133 евро.