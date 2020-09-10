Зарплата латвийских педагогов наполовину ниже, чем в странах OECD
Foto: Shutterstock

Почти во всех группах педагогов Латвии зарплата наполовину ниже, чем среднее вознаграждение в странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), говорится в ежегодном обзоре "Education at a Glance 2020".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Латвии средняя фактическая зарплата педагогов в дошкольных учреждениях достигает 16 668 евро (19 635 долларов) в год, что существенно ниже среднего показателя в странах OECD - 32 833 евро (38 677 долларов). Такая же тенденция прослеживается и в начальной школе: в Латвии педагоги получают за год 21 868 евро (25 761 долларов), в странах OECD в среднем - 37 303 евро (43 942 долларов).

Педагоги в основной школе в Латвии за год зарабатывают 20 980 евро (24 714 долларов), в то время как в странах OECD в среднем 39 241 евро (46 225 долларов), а в средней школе в Латвии - 22 884 евро, в странах OECD - 42 257 евро (49 778 долларов).

В отчете OECD учитывается фактическое вознаграждение педагогов – закрепленные в законах зарплата и доплата за работу. Средняя фактическое вознаграждение зависит от опыта и квалификации.

Напомним, что Латвия вошла в OECD 1 июля 2016 года. В настоящий момент в организации 36 государств.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

39

Source

rus.DELFI.lv

Tags

OECD Латвия Учителя Школа
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных