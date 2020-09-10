Зарплата латвийских педагогов наполовину ниже, чем в странах OECD

Почти во всех группах педагогов Латвии зарплата наполовину ниже, чем среднее вознаграждение в странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), говорится в ежегодном обзоре "Education at a Glance 2020".

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В Латвии средняя фактическая зарплата педагогов в дошкольных учреждениях достигает 16 668 евро (19 635 долларов) в год, что существенно ниже среднего показателя в странах OECD - 32 833 евро (38 677 долларов). Такая же тенденция прослеживается и в начальной школе: в Латвии педагоги получают за год 21 868 евро (25 761 долларов), в странах OECD в среднем - 37 303 евро (43 942 долларов).

Педагоги в основной школе в Латвии за год зарабатывают 20 980 евро (24 714 долларов), в то время как в странах OECD в среднем 39 241 евро (46 225 долларов), а в средней школе в Латвии - 22 884 евро, в странах OECD - 42 257 евро (49 778 долларов).

В отчете OECD учитывается фактическое вознаграждение педагогов – закрепленные в законах зарплата и доплата за работу. Средняя фактическое вознаграждение зависит от опыта и квалификации.

Напомним, что Латвия вошла в OECD 1 июля 2016 года. В настоящий момент в организации 36 государств.