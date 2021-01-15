Зарплата сотрудников бюро вакцинации составит 3500-4900 евро до уплаты налогов
Foto: Pixabay

Зарплата сотрудников бюро вакцинации составит от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов, говорится в объявлениях о найме на работу, опубликованных Минздравом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего предлагается пять вакансий - координатор по коммуникации, координатор по логистике, координатор по процессу вакцинации, координатор по информационным технологиям и руководитель бюро. Вакансии предлагаются на определенный срок.

В объявлении говорится, что в бюро предлагается возможность управления проектом национального значения, принимать важные решения в области здравоохранения, а также получить уникальный профессиональный опыт в сотрудничестве с лучшими международными партнерами.

От кандидатов требуется безупречная репутация, соответствующее высшее академическое или профессиональное образование, опыт реализации национальных межотраслевых проектов, опыт стратегического планирования, знание основных принципов государственного управления, а также желательно иметь представление о системе здравоохранения в Латвии.

Кандидаты могут подавать заявки до 19 января.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

47

Source

LETA

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год