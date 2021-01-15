Зарплата сотрудников бюро вакцинации составит 3500-4900 евро до уплаты налогов

Зарплата сотрудников бюро вакцинации составит от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов, говорится в объявлениях о найме на работу, опубликованных Минздравом.

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Всего предлагается пять вакансий - координатор по коммуникации, координатор по логистике, координатор по процессу вакцинации, координатор по информационным технологиям и руководитель бюро. Вакансии предлагаются на определенный срок.

В объявлении говорится, что в бюро предлагается возможность управления проектом национального значения, принимать важные решения в области здравоохранения, а также получить уникальный профессиональный опыт в сотрудничестве с лучшими международными партнерами.

От кандидатов требуется безупречная репутация, соответствующее высшее академическое или профессиональное образование, опыт реализации национальных межотраслевых проектов, опыт стратегического планирования, знание основных принципов государственного управления, а также желательно иметь представление о системе здравоохранения в Латвии.

Кандидаты могут подавать заявки до 19 января.