Зарплаты депутатов Рижской думы заморожены не будут
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Коалиция Рижской думы решила не замораживать зарплаты депутатов, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Повышение зарплат депутатов привязано к росту средней зарплаты по стране.

Как пояснил Стакис, коалиция решила "не менять то, что предписано законом".

Мэр подчеркнул, что новая коалиция столичной думы обеспечит принятие решений не в узком кругу, а открыто, в результате работы в комитетах думы. Поэтому депутатам придется работать больше, чем раньше, и прибавка к зарплате не является неоправданной.

Сегодня Рижская дума примет решение о бюджете самоуправления, а также о повышении зарплат председателя думы, его заместителей, руководителей комитетов и депутатов. Проект решения также предусматривает введение зарплат для заместителей руководителей комитетов, хотя ранее эта должность была неоплачиваемой.

Ожидается, что с изменением базы заработной платы председатель Рижской думы в 2021 году получит прибавку в 178 евро до вычета налогов, что увеличит его зарплату до 3732 евро в месяц.

Зарплаты вице-мэров вырастут примерно на 156 евро и составят 3281 евро в месяц, зарплаты председателей комитетов увеличатся на 124 евро до 2614 евро в месяц, а зарплаты депутатов — на 58 евро до 1230 евро в месяц.

В свою очередь зарплаты заместителей глав комитетов Рижской думы планируются в размере 1230 евро в месяц.

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