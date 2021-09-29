Зарплаты министров и президента резко вырастут после выборов в Сейм

Кабинет министров Латвии в среду рассмотрел поправки к системе зарплат должностных лиц на государственном уровне. Если поправки будут приняты, то в 2023 году зарплата президента Латвии вырастет с 5960 до 7607 евро. Столько же будет получать премьер-министр страны.

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Ранее Государственная канцелярия уже разработала реформу оплаты труда в государственном управлении, чтобы сделать его более простым, прозрачным и понятным. Правительство планировало рассмотреть реформу в октябре 2020 года, но в тот момент рассмотрение отложили.

Реформу, направленную ​​на изменение шкалы ежемесячной зарплаты во всей государственной администрации, Кабмин планирует рассмотреть в среду. Реформа позволит приблизить зарплаты в госсекторе к размеру средних зарплат на аналогичных должностях в частном секторе. Помимо этого планируется также уточнить размер оплаты труда высших госслужащих с учетом принципа иерархии.

По расчетам Государственной канцелярии, в результате реформы месячная зарплата президента в 2023 году вырастет с 5960 евро до 7607 евро, зарплата председателя Сейма и премьер-министра — с 5357 евро до 7607 евро. Зарплата министров увеличится с 5086 евро до 6737 евро, а месячная зарплата депутатов — с 3477 евро до 3803 евро. Зарплата парламентарного секретаря увеличится с 3945 евро до 5977 евро в месяц.

Зарплата председателя Конституционного суда может увеличиться с 7116 евро до 7607 евро, а зарплата заместителя председателя Конституционного суда — с 6157 до 7607 евро. Зарплата председателя департамента Верховного суда может увеличиться с 5392 евро до 5433 евро.

Также в результате реформы зарплата генерального прокурора в 2023 году вырастет с 5961 до 7281 евро, зарплата госконтролера — с 6601 до 6737 евро, зарплата члена совета госконтроля — с 5412 до 5433 евро, а зарплата омбудсмена с 4401 до 6737 евро.

Зарплата судьи районного суда может вырасти с 3162 до 3477 евро, а зарплата районного прокурора — с 3097 до 3260 евро.

Реформа оплаты труда в государственном управлении подразумевает также изменения в расходах на репрезентацию. Например, бюджет на репрезентацию президента вырастет с 1192 евро до 3043 евро, так как он подразумевает также расходы на супругу президента. Расходы на репрезентацию председателя Сейма и премьер-министра в результате реформы вырастут с 1132 евро в месяц до 1521 евро, а расходы на репрезентацию министра –с 1073 евро до 1347 евро в месяц.

Ориентировочно на изменения потребуется около 6,5 миллионов евро из бюджета 2023 года.