Затлерс: русские Латвии должны понять, что война в Украине разбередила старые раны латышей

Латвийским русским нужно понять, что война в Украине разбередила исторические раны латышей, заявил в интервью Латвийскому телевидению бывший президент Валдис Затлерс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он сказал, что латвийское общество очень разное, но это преимущество Латвии. По его мнению, русские Латвии еще боятся высказывать свое мнение, но нужно помочь им преодолеть нерешительность.

"Надо понимать, что мнение у людей может быть разное, часто даже неприемлемое, но это демократия. В то же время против тех, кто поддерживает войну, рисует буквы Z и нападает на беженцев, должны быть приняты жесткие меры. Это линия, за которую нельзя заступать — уважать мнение, но выступать против ненависти, выраженной в словах или в действиях", — подчеркнул Затлерс.

По его мнению, разнообразие мнений должно быть, но раскол в обществе появляется, когда мнения начинают воевать друг с другом и создавать образ врага. И нужно меньше использовать слова "раскол в обществе", а больше думать о позитивном общем будущем. Затлерс считает, что латвийским русским нужно понять чувства латышей, у которых нынешняя война в Украине вызывает ассоциации с 1940 годом, считаться с этими чувствами и уважать их.