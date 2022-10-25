Затлерс: создание трехпартийной коалиции логично
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Характеризуя переговоры о создании правительственной коалиции и решение о создании трехпартийной коалиции, бывший президент Валдис Затлерс заявил, что такой исход логичен.

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Как заявил Затлерс в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама", с самого начала было понятно, что будет трехпартийное правительство.

По мнению Затлерса, относительно долгие переговоры с "Прогрессивными" и о том, сколько партий будет в коалиции, велись ради "сохранения лица".

Как уже сообщалось, на включении в коалицию "Прогрессивных" изначально настаивало "Новое Единство", против были "Объединенный список" и Нацобъединение.

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