Затлерс удивлен решением Национального объединения не голосовать на выборах президента

Бывший президент Валдис Затлерс удивлен решением Национального объединения не поддерживать ни одного кандидата на пост президента, тем самым ставя себя в "положение аутсайдера".

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По его мнению, такое высокомерие и несгибаемость не пойдут на пользу партии в будущем.

Оценивая процесс президентских выборов, Затлерс сказал агентству LETA, что он соответствует самым высоким стандартам демократического общества. Экс-президент высоко оценил предвыборный процесс, где в течение двух недель велись качественные дискуссии. Экс-президент также похвалил открытое голосование, которое позволяет каждому человеку понять, за какого кандидата проголосовала та или иная политическая сила, а все остальное — это политтехнологии, которые каждая партия использовала для привлечения голосов за свою кандидатуру.

Затлерс высоко оценил первое выступление Ринкевича в Сейме после избрания президентом. "Я желаю Ринкевичу уже завтра начать говорить с народом, построить свою команду, чтобы 8 июля он мог полноценно вступить в должность президента", — сказал Затлерс.

Что же касается того, как президентские выборы повлияют на правящую коалицию, то Затлер рекомендует перевести дух и не раскачивать существующую власть, потому что новый скандал сейчас Латвии не нужен. Он прогнозирует борьбу за вакантное место министра иностранных дел и видит несколько претендентов на этот пост.

Напомним, что новоизбранный президент Эдгар Ринкевич в 2008-2011 годах возглавлял Канцелярию президента Валдиса Затлерса. Ринкевича называют одним из "архитекторов" решения Затлерса о роспуске Сейма. Партия реформ Затлерса (ПРЗ) в 2011 году по итогам внеочередных парламентских выборов осуществила попытку создать коалицию с партией "Согласие", которая на тот момент обладала почти монополией на голоса русскоязычных граждан. Попытка провалилась, но ПРЗ вошла в состав Кабинета министров. На должность министра иностранных дел ПРЗ выдвинула тогда Эдгара Ринкевича. С тех пор он бессменно, 12 лет, занимал этот пост во всех правительствах.

В среду, 31 мая, экс-президент Валдис Затлерс посетил заседание Сейма, на котором в должности президента уже был избран некогда глава его канцелярии.