Затлерс: в Латвии одно из самых успешных сложных обществ

В Латвии общество является одним из самых успешных сложных обществ, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении бывший президент страны Валдис Затлерс.

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Оценивая происходящие в латвийском обществе процессы, на которые существенно повлияла война в Украине, Затлерс сказал, что латвийские русскоязычные должны понимать, что, учитывая исторический опыт, у латышей возникает тень подозрения при встрече с русскоязычными, потому что любой, кто говорит по-русски — потенциальный друг и враг.

Затлерс подчеркнул, что, по его мнению, в Латвии наблюдается недостаток публичного выражения мнения местных русскоязычных против войны. "Недостаточно того, что за них говорят несколько десятков человек. Нужно выйти на улицы, показать, что "мы с вами, латыши"", — заявил экс-президент.

Он отметил, что война есть война и поэтому люди ведут себя с подозрением, поэтому Затлерс советовал бы русским людям не обижаться на это, поскольку при обиде "горечь остается так долго", что она никогда не превратится в широкую улыбку по отношению к друг другу.

Латвийское общество во время войны было стабильным и спокойным, не поддаваясь вызовам и обидам — даже сносу памятников, четкому сигнал о том, что 9 мая больше никогда не будет, считает Затлерс.

"Когда меня спрашивают, почему, я отвечаю очень просто. [Президент России Владимир] Путин построил этот праздник, потому что в моем детстве его не было. И сам Путин разрушил его через войну", — сказал экс-президент.

По его мнению, через войну приходят истины, которые нужно понять и научиться жить в сложном обществе, существующем в Латвии.

"В Латвии одно из самых успешных сложных обществ, потому что в других местах части общества либо вообще не взаимодействуют, либо происходят столкновения", — оценил Затлерс, добавив, что главным вопросом, с помощью которого можно достичь взаимопонимания, является вопрос этики.

Между тем, в контексте предстоящих президентских выборов Затлерс выразил уверенность в том, что "Латвия получит такого президента, которого Латвия заслуживает".

По мнению Затлерса, конфуз с выдвижением кандидатов на пост президента — это политическая игра и процесс для партий важнее, чем человек. Однако жителям человек очень важен — они хотят видеть такого президента, который, "посмотрев на нас, понимал бы нас, а мы понимали бы его".

"Этот человек должен говорить на понятном языке — не только политкорректно, но иногда и прямо. В военное, трудное время необходимо говорить на понятном языке", — подчеркнул Затлерс.

"Если мы посмотрим на президента Франции, каждый раз, когда он пытается что-то сказать, все взволнованы — я бы не хотел, чтобы так было в Латвии", — подытожил экс-президент.