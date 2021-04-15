Затлерсу вторая прививка перенесена из-за изменения правил вакцинации

Бывшему президенту Валдису Затлерсу вторая прививка от Covid-19 отложена из-за изменений в правилах вакцинации. Об этом в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) рассказал сам Затлерс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщалось, экс-президентам Латвии и действующему президенту Эгилу Левитсу вторые прививки должны были быть сделаны сегодня, 15 апреля, но перенесены на 7 мая. Причины этого названы не были.

Затлерс пояснил, что дату второй вакцинации ему изменили, потому что изменились правила вакцинации. "Вторую прививку рекомендуется делать позже, с интервалом от восьми недель до 11-12 недель, что совершенно нормально, я считаю", — сказал экс-президент.

Он добавил, что здесь нет причин для беспокойства или ажиотажа, поскольку вакцины все еще исследуются — ученые выясняют, как достичь их максимальной эффективности и минимизировать риск побочных эффектов.

Первая прививка Затлерсу была сделана вакциной AstraZeneca.