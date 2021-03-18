Затраты на аренду и переустройство Олимпийского центра для нужд чемпионата по хоккею превысят 1,6 млн евро

Затраты на аренду Олимпийского спортивного центра (ОСЦ) и его переустройство для нужд чемпионата мира по хоккею превысят 1,5 млн евро, сообщил в четверг на пресс-конференции представитель оргкомитета чемпионата "Hokeja akademija" Эдгар Бунцис.

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Чемпионат с 21 мая по 6 июня пройдет в "Арене Рига" и на ледовой площадке, которую планируется установить в ОСЦ.

Бунцис сообщил, что в настоящее время в центре демонтируются все необходимые помещения, чтобы разместить площадку и раздевалки. Также необходимо увеличить мощность энергоснабжения, чтобы обеспечить необходимое качество льда и соответствующий климат.

Общий объем инвестиций в подготовку инфраструктуры чемпионата оценивается в 3,4 млн евро, из этой суммы 1,68 млн предназначены для аренды и переустройства ОСЦ, 772 тыс. евро - для установки площадки и покупки ледового комбайна.

Бунцис сообщил, что для размещения участников чемпионата будут использованы пять отелей в Риге. Уже известно, что игроки будут проживать в "Radisson Blu Latvija", а судьи - в "Hotel by Marriott Riga".

Предполагается, что сборные начнут прибывать в Ригу 16 мая, и до 21 мая у них предусмотрена изоляция.

Планируется, что во время чемпионата в течение шести дней в Риге будет проходить конгресс Международной федерация хоккея на льду, на который прибудут 150 делегатов и 50 гостей. Расходы на организацию конгресса составят 380 тыс. евро.