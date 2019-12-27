Затраты на сбор подписей о референдуме оцениваются примерно в миллион евро

Затраты на сбор подписей о референдуме по приостановленным законопроектам оцениваются примерно в миллион евро, но более точную сумму можно будет рассчитать, когда станет известно количество мест сбора подписей и занятых работников, сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ее председатель Кристина Берзиня и секретарь Ритварс Эглайс.

Как сообщалось, ЦИК постановила, что сбор подписей за проведение референдума о приостановленных президентом Эгилом Левитсом поправках, позволяющих в случае роспуска Рижской думы избрать новую думу на срок более пяти лет, будет проводиться с 16 января по 14 февраля 2020 года.

Секретарь ЦИК отметил, что расходы на сбор подписей будут зависеть от того, сколько пунктов решат открыть самоуправления. Как правило, они открываются в расчете на то, что на каждые 10 000 избирателей должно приходиться по крайней мере одно места сбора подписей, но их количество может быть и больше минимально необходимого.

На вопрос о том, почему нельзя проводить сбор подписей через интернет, руководитель ЦИК ответила, что это не предусмотрено законом, в который до сих пор не внесены соответствующие изменения.

Как сообщалось, президент решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов. Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.

Приостановленные подобным образом поправки необходимо передать на референдум, если за это в течение двух месяцев подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.

Сбор подписей будет проходить в течение 30 дней, свою подпись можно будет оставить лично в специальных пунктах сбора подписей в самоуправлениях Латвии и за рубежом.

Места пунктов сбора подписей определят городские и краевые самоуправления. Возможность оставить свою подпись должна быть обеспечена на протяжении не менее четырех часов ежедневно, включая субботу, воскресенье и праздничные дни.

Граждане Латвии, находящиеся за границей, смогут подписаться в латвийских посольствах, консульствах и генеральных консульствах.

По окончании срока сбора подписей ЦИК обобщит его результаты, сообщит о них президенту и опубликует в официальном издании Latvijas vēstnesis. Если будут собраны подписи по меньшей мере одной десятой части имеющих право голоса жителей Латвии, т.е. 154 868 человек, ЦИК в течение трех дней объявит о референдуме. Если не будет собрано необходимое для проведения референдума количество голосов, приостановленные законы вступят в силу. Если Сейм еще раз проголосует за приостановленные президентом поправки и их поддержат три четверти всех депутатов, референдум не состоится.