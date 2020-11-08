Затронутым Covid-19 школам дали доступ к "виртуальным классам" iLearn

Затронутым Covid-19 школам до конца года доступна бесплатная платформа виртуального класса iLearn, сообщили ном центре содержания образования (ГЦСО).

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В связи со вспышкой коронавируса ООО iLearn создало предложение для всех затронутых вирусом образовательных учреждений, обеспечивая до конца года бесплатную платформу виртуального класса iLearn для проведения дистанционного обучения в удобной, простой для понимания электронной среде.

ГЦСО поясняет, что эта платформа включает в себя высококачественную систему видеоконференцсвязи, к которой можно подключиться с любого смарт-устройства или компьютера, виртуальную доску, которая позволяет вовлекать учеников в классную работу, обмениваться презентациями, видео и изображениями, а также быстро задавать вопросы и получать мгновенные ответы от всех учеников. Платформа также предусматривает возможность записывать сессии и просматривать их повтор в любое время.

Согласно предоставленной ГЦСО информации, услуга виртуального класса будет бесплатно доступна для всех затронутых Covid-19 учебных заведений Латвии до 1 января 2021 года.

Для подачи заявки руководству учебного заведения необходимо связаться с компанией, написав на почту info@ilearn.lv или позвонив по телефону 29 000 300.