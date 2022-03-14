"Завалены до потолков": домовладельцы призывают освободить подвалы от старых вещей

У владельцев квартир, которые находятся в домах частных домовладельцев, доступ к подвалам в большинстве случаев ограничен. В случае с домами, которые обслуживает самоуправление, точных данных об этом вопросе не имеется – но при крайней необходимости домоуправление обеспечит доступ в подвалы для всех жителей дома.

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В связи с военными действиями в Украине, в Латвии вопрос о доступных бомбоубежищах стал актуальным для значительной части общества.

Ранее Министерство внутренних дел сообщило порталу Delfi, что сейчас Латвии напрямую не угрожает ничего, что могло бы потребовать прятаться в бомбоубежищах, но если существует страх различных угроз, можно проверить, что происходит в подвалах домов.

В Civinity Mājas, который занимается обслуживанием жилых зданий, также сообщили, что в большинстве случаев у домовладельцев нет доступа к подвалам.

"Примерно в 70% случаев у домовладельцев нет доступа к подвальным помещениям. Есть отдельные уполномоченные люди или общества, у которых есть ключи, но их число очень небольшое. Доступ к подвалам ограничен, так как существует риск, что кто-то может подключиться к коммуникациям дома неподобающим образом", — рассказывает руководитель отдела домоуправления Civinity Mājas Гатис Розе. Также в подвалах находятся теплоузлы, которые могут быть украдены — в общем, это технические помещения, доступ к которым возможен только совместно с домоуправляющим.

В домах с частными домовладельцами также в основном не имеется складских помещений для индивидуального пользования, говорит Розе. А в серийных многоэтажкам, построенным в советское время, в подвалах плохая ситуация с точки зрения пожарной безопасности — вещи, которые годами накапливались в ячейках для индивидуального пользования, стоило бы утилизировать, но существует риск недовольства со стороны владельцев.

"Мы постепенно информируем жильцов дома о том, что вещи надо утилизировать, или это сделает домовладелец. И со временем так и поступаем. Подвалы — не склады, куда можно помещать все, что жалко выбросить", — говорит Розе, добавляя, что со временем накопленные вещи доходят до потолка, и в результате в помещениях нельзя даже передвигаться.

В новых жилых проектах подвальные помещения примерно в 30% случаев являются индивидуальными складскими помещениями, правила их использования закреплены в земельной книге и происходит это в согласии с правилами пожарной безопасности.

Говоря о комфорте подвалов, Розе отмечает что подвалах новостроек ночевать может быть сравнительно комфортно, а вот в серийных советских многоэтажках подвалы — это темные сырые помещения с песчаным покрытием.

По словам Рижской думы, в управлении которой находятся около 4 тысяч домов, состояние подвалов удовлетворительно — они регулярно чистятся, а также проходят ежегодную техническую проверку.