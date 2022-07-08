На этой неделе в Риге завершились строительные работы на перекрестке улиц Маскавас и Крустпилс, которые начались в ноябре прошлого года. Через этот перекресток проходит транспортный поток в город и из города через в районы Риги — центр, Кенгарагс и Пардаугава, Плявниеки, Пурвциемс и Тейка.

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"Перекресток улиц Маскавас и Крустпилс — важный транспортный узел, который разделяет потоки машин между жилыми районами и индустриальными зонами. Долгожданное открытие обновленного перекрестка сократит пробки на въезде и выезде из города. Для безопасности пешеходов и пассажиров общественного транспорта на месте построен отделенный тротуар и расширение остановки", — рассказал заместитель мэра Риги в вопросах сообщения и городского развития Вилнис Кирсис.

До реконструкции перекрестка для водителей с улицы Маскавас на улицу Крустпилс не было удобного поворота налево — это задерживало поток машин, едущих прямо, и создавало пробки в направлении Саласпилса. Основной целью реконструкции перекрестка стало улучшение геометрии перекрестка, чтобы обеспечить безопасный левый поворот с улицы Маскавас на улицу Крустпилс, сохранив две полосы для прямого движения по улице Маскавас в направлении Саласпилса.

На улице Маскавас в направлении Румбулы и Саласпилса построена дополнительная полоса для поворота налево на улицу Крустпилс, с сохранением двух полос объезда.

Количество существующих полос движения в направлении центра сохранено — это две полосы объезда и одна полоса выезда направо на улицу Крустпилс.

На улице Крустпилс также сохранено имеющееся количество полос, при этом построена дополнительная полоса для правого и левого поворотов в направлении улицы Маскавас.

В ходе реконструкции перекрестка было улучшено освещение и другие инженерные коммуникации, а также построена система закрытой дождевой канализации. Тротуары отделены от проезжей части зеленой зоной.