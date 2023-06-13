Завершился суд по обжалованию решения NEPLP о лишении лицензии телеканала "Дождь" в Латвии

Больше трех часов длилось заседание административного суда Риги, в котором телеканал "Дождь" отстаивал свою репутацию и точку зрения, что — не угроза национальной безопасности Латвии. Свое решение суд огласит 4 июля. Адвокат Эгилс Радзиньш рассказал Delfi о своих аргументах, но пока осторожен в прогнозах по решению.

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"Нашим аргументом было, что показанный 1 декабря 2022 года телевизионный сюжет, в котором прозвучала фраза (ведущего "Дождя" из студии в Тбилиси Алексея Коростелева) о необходимости поддержать (российских) мобилизованных сама по себе не создавала угрозы безопасности Латвии, — пояснил Delfi адвокат телеканала "Дождь" Эгилс Радзиньш. — Прерыванием сотрудничества с этим ведущим "Дождь" отмежевался от этой фразы, четко обозначив свою позицию против войны и режима Путина. В связи с этим нет основания видеть признаки того, что СМИ угрожает безопасности государства".

Шла речь также о том, что телеканал "Дождь" не обеспечил аудиодорожки на латышском языке. Но позиция адвоката, что это вопрос для отдельного судебного разбирательства. "В решении о штрафе по этому эпизоду ничего не было сказано про то, что он каким-то образом угрожает госбезопасности Латвии".

Изначально был поставлен вопрос, чтобы заседание суда проводилось в закрытом виде, ведь речь шла о государственной безопасности. Но, по словам Радзиньша, оказалось, что письмо Службы безопасности никакой секретной информации не содержало — в итоге процесс шел открыто. Больше трех часов с перерывом. Судьи обстоятельно интересовались всеми деталями. Сами фигуранты конфликта в суд не пришли. "Дождь" представляли адвокаты Эгилс Радзиньш и Агнесе Осите-Абола, а NEPLP — юрист Дита Ремберга.

9 января независимый российский телеканал "Дождь", вынужденно работающий в эмиграции, оспорил декабрьское решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании его лицензии на вещание в Латвии. Глава NEPLP Иварс Аболиньш пояснил, что решение принято на основании заключения Службы государственной безопасности.

В качестве дополнительных аргументов решение содержало три пункта, которые нарушил "Дождь", работая в Латвии: канал показал карту России, в которую входил Крым (главный редактор Тихон Дзядко признал ошибку, объяснив ее спешкой), не обеспечил звуковую дорожку на латышском языке (обещали с 1 сентября), называл в эфире российскую армию "нашей армией".

Кроме того, в эфире Алексея Коростелева, прозвучали слова, которые можно было расценить, как желание помочь мобилизованным военным российской армии: ""Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте". Вскоре Коростелев, который вел эфир из Тбилиси, был уволен решением Тихона Дзядко.

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При вынесении окончательного решения об отзыве лицензии NEPLP не дал возможность высказать свою позицию представителям телеканала "Дождь", мотивировав это соображениями национальной безопасности. В постановлении ведомства Иварса Аболиньша допускалась возможность его опротестовать в течение месяца со дня вступления в силу — в суде Административного района Риги по улице Балдонес, 1а. При этом Совет определил, что "обжалование этого решения не останавливает его действия".

Не дожидаясь суда, который мог затянуться, "Дождь" получил 5-летнюю европейскую лицензию на вещание от медиарегулятора Нидерландов, что позволило каналу вернуться в кабельные сети. При этом до конца сезона большая часть работников осталась в Риге и вещала отсюда.

В суде "Дождь" решил отстаивать свою репутацию и точку зрения, что он — никак не угроза национальной безопасности Латвии. NEPLP критикуют за то, что его постановление было принято за закрытыми дверями без возможности представителям телеканала высказать свои аргументы. По оценке "Дождя", такие действия могли послужить негативным прецедентом для других СМИ, зарегистрированных в Латвии и вещающих на русском языке или на аудитории в других странах. В частности, Латвийская ассоциация журналистов указывала на возможные негативные последствия решения NEPLP для латвийской медиасреды в целом.

Телеканал сохранит бюро и часть сотрудников в Риге, но основной площадкой "Дождя" станет Амстердам.