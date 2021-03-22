Завод вакцин от Covid-19 в Латвии: Ригу посетит еврокомиссар Тьерри Бретон

В понедельник, 22 марта, в Ригу прибудет комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, чтобы обсудить с министром экономики Янисом Витенбергсом и фармацевтическими предприятиями готовность Латвии участвовать в производстве вакцин от Covid-19.

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Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве экономики, во время дистанционной встречи с Бретоном неделю назад Витенбергс заверил еврокомиссара в том, что Латвия готова принять участие в производстве вакцины от Covid-19.

Министр подчеркнул, что в стране имеется соответствующая инфраструктура и развита фармацевтика, и Латвия в будущем готова начать производство не только вакцин от Covid-19, но и других.

Готовность принять участие в производстве вакцин от Covid-19 выразили крупнейшие латвийские производители медикаментов — Grindeks, Olainfarm и Pharmidea. Возможно участие и других латвийских компаний в этом проекте, отметили в Минэкономики.