Завтра в окрестностях Юглы, Тейки и Берги из крана может идти мутная вода

Рижское самоуправление сообщает, что с утра вторника, 23 марта, до утра 24 марта будет проводиться магистрального водопровода, в результате чего возможно помутнение воды в окрестностях Берги, Юглы и Тейки.

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В свою очередь в Букулти во время промывки водопровода будет прекращена подача воды. Это затронет около 70 частны; х домов, с полным списком которых можно ознакомиться на домашней странице муниципального предприятия Rīgas ūdens.

Промывка Гауйского магистрального водопровода будет проходить на участке протяженностью около шести километров от района Рембергю до построенной на канале Югла водоочистительной станции.

Ранее Rīgas ūdens заявило, что приняло решение осуществлять только ремонтные работы в случае аварий водопровода, а также неотложные плановые работы, игнорирование которых может привести к перебоям в подаче воды для клиентов. Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в Латвии.

"Поставка качественной и чистой питьевой воды для клиентов на данный момент особо важна и с точки зрения гигиены, так как большинство жителей сейчас учатся или выполняют рабочие обязанности в удаленном режиме", — подчеркнули Delfi в Rīgas ūdens.