Завтра в окрестностях Юглы, Тейки и Берги из крана может идти мутная вода
Foto: Shutterstock

Рижское самоуправление сообщает, что с утра вторника, 23 марта, до утра 24 марта будет проводиться магистрального водопровода, в результате чего возможно помутнение воды в окрестностях Берги, Юглы и Тейки.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В свою очередь в Букулти во время промывки водопровода будет прекращена подача воды. Это затронет около 70 частны; х домов, с полным списком которых можно ознакомиться на домашней странице муниципального предприятия Rīgas ūdens.

Промывка Гауйского магистрального водопровода будет проходить на участке протяженностью около шести километров от района Рембергю до построенной на канале Югла водоочистительной станции.

Ранее Rīgas ūdens заявило, что приняло решение осуществлять только ремонтные работы в случае аварий водопровода, а также неотложные плановые работы, игнорирование которых может привести к перебоям в подаче воды для клиентов. Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в Латвии.

"Поставка качественной и чистой питьевой воды для клиентов на данный момент особо важна и с точки зрения гигиены, так как большинство жителей сейчас учатся или выполняют рабочие обязанности в удаленном режиме", — подчеркнули Delfi в Rīgas ūdens.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas ūdens Берги
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€