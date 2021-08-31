Завтра в школу, а результата теста — нет. Идти ли на линейку 1 сентября?

31 августа Министерство образования и науки распространило инструкцию, что делать в случае, если школьник не получил результат теста на Covid-19. Ведомство также принесло извинения всем школам, детям и родителям, которые столкнулись с какими-либо проблемами, связанными с организацией тестирования.

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Тест сдан, но результат не получен

Лаборатории, обнаружив позитивные результаты тестов, в первую очередь сообщают об этом учебным заведениям. Если в школе как среди работников, так и среди учащихся нет позитивных тестов на Covid-19, то лаборатория сообщает именно об этом факте. В этом случае учебное заведение считает, что все лица, которые согласно регистрации сдали тесты в день тестирования, не инфицированы и могут очно участвовать в учебном процессе до получения результатов следующего тестирования.

Поэтому, если школьник или его родители не получили результаты теста, в первую очередь, нужно связаться с представителем школы, ответственным за тестирование, чтобы выяснить, получала ли школа информацию из лаборатории.

Если результат еще не получен, то перед тем, как отправиться в школу, информацию можно проверить в системе E-veselība. В этой системе свои данные может увидеть совершеннолетний школьник или же законный представитель несовершеннолетнего школьника (родитель).

Школьник не сдавал тест на Covid-19

В этом случае необходимо сделать экспресс-тест на антиген в учебном заведении. Такой тест делает медик, срок годности теста — не более 48 часов.

Если в школе не проводится тестирование

Это может быть только в исключительных случаях. В таком случае мероприятие 1 сентября может проводиться только за пределами помещений, при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности.

