Заявка о забастовке педагогов не отозвана. Завтра продолжатся переговоры Кабмина и LIZDA

В среду, 14 сентября, Кабинет министров продолжит переговоры с Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA). Угроза забастовки, в которой 19 сентября намерены принять участие более 23 000 педагогов, сохраняется.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После раунда переговоров состоялась совместная пресс-конференция премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), министра образования и науки Аниты Муйжниеце ("Консервативные") и главы LIZDA Инги Ванаги.

Кариньш отметил, что будут изысканы дополнительно 60 млн евро на нужды образования. По словам премьера, эти средства позволят решить проблему недостатка учебных материалов и сбалансировать рабочую нагрузку на педагогов.

Муйжниеце повторила, что хотя сейчас у учителей 30-часовая рабочая нагрузка, на практике это 40-часовая рабочая нагрузка вместе с работой в нерабочее время. Поэтому педагогам будет предложено перейти на 40-часовую нагрузку, которая будет состоять из 24 часов уроков и 16 часов работы вне уроков, например исправления домашних заданий, подготовки к урокам. Ранее Муйжниеце заявляла, что правительство предложит учителям с 1 января 2023 года повысить минимальную заработную плату с 900 до 1200 евро за 40-часовую рабочую нагрузку, которая также включает сверхурочную работу,

В свою очередь, Инга Ванага заявила, что заявку о проведении с 19 сентября забастовки педагогов не отозвана. По ее словам, ни по одному требованию, которое касается соблюдения графика повышения зарплат педагогам, утвержденного еще в 2018 году, компромисс не достигнут.

Предложения, касающиеся сбалансирования рабочей нагрузки, по словам Ванаги, касаются только одной группы педагогов — учителей общеобразовательных школ. В то же время правительство не предлагает решений для иных групп педагогов — работающих в сфере образования профессионального направления, образования по интересам, дошкольного образования.

В то же время Ванага отметила, что выделение средств на учебные материалы — это шаг вперед.

И представители Кабинета министров, и глава профсоюза подтвердили, что в среду, 14 сентября, переговоры продолжатся. Сегодня совет LIZDA подробно ознакомится с предложением Кабинета министров.